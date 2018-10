Fortnite se place en tête des jeux qui rapportent le plus sur iOS

Le jeu d’Epic Games enchaîne les records et continue de rapporter gros à ses créateurs.

Depuis le 15 mars 2018, date à laquelle la version iOS de Fortnite est sortie de sa phase bêta, le jeu a rapporté 300 millions de dollars à Epic Games. Ces estimations, publiées comme souvent par le cabinet SensorTower, indiquent également que 65% de ces achats proviennent de joueurs américains. Enfin, le jeu a rapporté pas moins de 20 millions de dollars rien que la semaine dernière.

Fortnite sur iOS, et ses 300 millions de dollars, se place donc devant Clash Royale (228 millions de dollars), Honor of Kings (121 millions de dollars) et Knives Out (114 millions de dollars) sur la même période de 200 jours. Le concurrent direct de Fortnite, PUBG, est loin derrière, avec ses 47 millions de dollars engrangés sur iOS. Sur Android, Fortnite a déjà amassé plus de 60 millions depuis le mois d’août 2018.