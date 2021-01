Fortnite s’associe à des clubs de football pour de nouveaux skins

À partir du du 23 janvier, Fortnite proposera des tenues inspirées de grands clubs de foot , avec à chaque fois dix variantes homme et femme pour trouver le look qui vous convient le mieux.

Fortnite va plus loin et met en avant le célèbre joueur Pelé, via une emote et une coupe qui porte son nom, la “Coupe Pelé.” L’emote vous permettra de “fêtez votre Victoire royale de la même manière que Pelé a fêté les 1282 buts de son incroyable carrière”, tandis que la coupe permettra aux joueurs participants d’avoir une chance de recevoir l'emote Célébration de Pelé et l'ensemble Coup d'envoi gratuitement.

La coupe démarre aujourd’hui. Tandis que l’emote sera disponible le 23 janvier, en même temps que l’ensemble “Coup d’envoi.”