Fortnite s’améliore sur Nintendo Switch

Le battle royale d’Epic Games s’offre une mise à jour graphique pour une expérience plus fluide.

Pousser la Switch dans ses retranchements

Disponible depuis ce 30 mars, la mise à jour a pour but de “tirer meilleur parti de la carte graphique de la console.” Concrètement, cette nouvelle version se traduit par une augmentation significative de la résolution à la fois en mode portable et en mode téléviseur, donnant lieu à une image plus nette et à des performances moins fluctuantes. La mise à jour garantit également une fréquence de rafraîchissement de l'image plus constante.

Lire aussi : La Nintendo Switch Pro refait parler d’elle

La preuve en image

Pour illustrer cette mise à jour, Epic a publié deux photos du jeu. À gauche, la précédente version. À droite, la mise à jour.