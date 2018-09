Fortnite restera gratuit sur la Nintendo Switch

Ce mercredi 19 septembre, Nintendo lancera son service Nintendo Switch Online, un abonnement payant qui sera désormais nécessaire pour jouer en ligne. Sauf pour Fortnite.

Le jeu d’Epic Games pourra donc être utilisé sans abonnement, sans que l’on sache vraiment pourquoi (au-delà du succès phénoménal du jeu…). Sur la page officielle dédiée au service, Nintendo explique que “certains jeux, comme Fortnite, pourront être joués en ligne, et ne nécessiteront pas d’abonnement à l’offre Switch Online.” Pour autant, il sera impossible d’affronter des joueurs PS4, Sony refusant encore et toujours d’autoriser le cross play entre consoles.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour les joueurs de Fortnite sur Switch. Le geste de Nintendo devrait éviter bien des disputes dans les couples. Il y a quelques jours, on apprenait en effet sur le site divorce-online.co.uk, spécialistes… des divorces en Angleterre, que Fortnite avait causé 5% des divorces depuis juin 2018, soit près de 200 ruptures. Le fait que le jeu reste entièrement gratuit sur Switch devrait aider à calmer certains esprits échauffés.

Enfin pour rappel, le service Switch Online sera lancé ce mercredi. Nintendo proposera quatre formules d’abonnement :

Abonnement de 1 mois (30 jours) : 3,99 euros

Abonnement de 3 mois (90 jours) : 7,99 euros

Abonnement de 12 mois (365 jours) : 19,99 euros

La quatrième formule est un abonnement familial de 12 mois, vendu 34,99 euros, qui permettra de faire bénéficier jusqu’à huit comptes Nintendo issus du même groupe familial. Enfin, sachez qu’une période d’essai de 7 jours sera proposée au lancement.

Le Nintendo Switch Online offrira également une sélection de jeux NES classiques. Parmi les titres disponibles au lancement, on peut citer Ice Climber, The Legend of Zelda, Balloon Fight, Soccer, Tennis, Mario Bros., Super Mario Bros., Dr. Mario, Super Mario Bros. 3 et Donkey Kong. Certains titres permettront même d’affronter des adversaires en ligne. Enfin, l’abonnement permettra également d’enregistrer les données de sauvegarde dans le cloud.