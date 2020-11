Fortnite pourrait faire son grand retour sur iPhone par un moyen détourné

Selon la BBC, le battle royale d’Epic Games pourrait être à nouveau disponible sur les appareils pommés, grâce à un service de cloud gaming.

Ce service, c’est GeForce Now, proposé par Nvidia. Le principe est simple : le joueur s’abonne, et profite d’un “ordinateur” virtuel sur lequel il peut installer les jeux pour PC qu’il souhaite, notamment depuis des boutiques comme l’Epic Games Store ou Steam.

Le service, disponible à la fois sur Windows, macOS et Android, ne peut voir le jour nativement sur l’App Store, à cause du règlement d’Apple qui stipule que chaque jeu proposé par un service de cloud gaming doit être ajouté individuellement sur la boutique d’application afin d’être validé par les modérateurs de l’entreprise. Ce qui empêche notamment Google Stadia, Microsoft xCloud ou Amazon Luna d’exister sur iOS.

Mais il existe une parade, que devrait proposer Nvidia, afin d’être disponible sur iPhone et iPad : passer par Safari, ce qui ne nécessite aucune validation de la part d’Apple. Une technique que devraient également utiliser Microsoft et Amazon. Fortnite pourrait donc revenir par ce biais. Même si Nvidia n’a pas encore confirmé l’information.

Pour rappel, Apple a banni Fortnite de son App Store au mois d’août. La raison ? Une mise à jour pas si discrète d’Epic Games, qui en plus d’offrir la possibilité aux joueurs d’acheter des V-Bucks (la monnaie virtuelle du jeu) directement via l’App Store, proposait comme nouveauté de les acheter à un prix réduit via le site de l’éditeur et d’y être redirigé en un clic. La différence entre ces deux options ? La “taxe” Apple, qui s’élève à 30% et que la marque à la pomme empoche lorsque la transaction est effectuée via sa boutique. En renvoyant les joueurs vers son site, Epic Games a donc tenté de contourner cette commission, ce qui est formellement interdit par le règlement de l’App Store.