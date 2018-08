Fortnite pourrait être disponible sur l’App Store de Samsung

On le sait, la version Android de Fortnite, c’est pour bientôt. Une version qui ne sera pas disponible via les canaux habituels, mais qui pourrait malgré tout trouver une place au sein du portail Galaxy Apps de Samsung.

Adieu le Google Play Store

Epic Games continue de peaufiner son plan d’attaque, afin de transformer la version Android de Fortnite en un succès retentissant. Cela signifie que le jeu ne sera pas disponible sur le Google Play Store (pas question pour Epic Games de donner le moindre centime à Google) et qu’il sera temporairement offert en exclusivité aux acheteurs du Galaxy Note 9. Deux décisions qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre, mais qui prouvent à quel point Epic Games sait tirer profit de sa poule aux oeufs d’or.

Un partenariat juteux

Pourtant, les créateurs de Fortnite envisagent de publier le jeu sur le portail Galaxy Apps de Samsung, soit l’autre boutique d’applications préinstallées sur les smartphones de la marque. Un choix étrange puisque le constructeur sud-coréen récupère 30% des revenus générés par les applications, tout comme… Google.

Pour certains, il faut y voir un signe de plus que Samsung a sorti le portefeuille afin de s’offrir une exclusivité en or. Selon des analyses du fichier APK de l’app, effectuées par le site XDA Developers, Fortnite pourrait également être proposé dans un premier temps sur la nouvelle tablette Galaxy Tab S4. Les rumeurs parlent de 30 jours d’exclusivités pour la tablette et le Note 9. Ensuite, d’autres smartphones s’ajouteraient progressivement à la liste. Une fois l’exclusivité terminée, le jeu pourra être téléchargé via le site d’Epic Games.

La présentation officielle du Galaxy Note 9, ce jeudi 9 août, sera l’occasion d’en savoir plus sur ce partenariat.