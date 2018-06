Fortnite passe le cap des 100 millions de dollars de revenus sur iOS

Le succès de Fortnite sur les appareils d’Apple n’est une surprise pour personne. Et 90 jours après sa sortie, le jeu a rapporté plus de 100 millions de dollars à ses créateurs.

Pas mal pour un jeu qui, rappelons-le, est entièrement gratuit. Epic Games, son créateur gagne de l’argent uniquement grâce à une boutique virtuelle proposant des costumes ou des danses de célébration pour les personnages. Autrement dit, tout le monde est sur le même pied d’égalité puisqu’il est impossible de payer pour améliorer son personnage, autrement que visuellement.

Fortnite devient, selon un rapport de Sensor Tower, le deuxième jeu à atteindre cette somme après Clash Royale, qui avait dépassé les 100 millions de dollars de recette en 51 jours seulement. Le reste du classement est composé de Knives Out et Honor of Kings, qui ont dépassé les 100 millions après 173 et 179 jours, respectivement.