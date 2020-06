Fortnite organise une soirée ciné et diffusera un film de Christopher Nolan

Après les concerts, place au cinéma. Epic Games annonce que son célèbre Battle Royale organisera ce vendredi 26 juin une soirée cinéma, avec trois films au programme.

Et pour cette grande première, c’est le réalisateur Christopher Nolan qui est mis à l’honneur. Alors que son prochain film, Tenet, est attendu dans les salles le 31 juillet prochain, le mode Fête Royale de Fortnite sera l’occasion de (re)découvrir 3 oeuvres majeurs de sa filmographie :

Inception

Batman Begins

Le Prestige

Malheureusement, pour des questions de droits (et aussi parce qu’il s’agit d’une première et qu’Epic Games ne veut pas louper son coup), un seul film sera disponible par pays. Pour la Belgique, il s’agira du film Le Prestige, avec Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson et Michael Caine.