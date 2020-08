Fortnite organise un tournoi #FreeFortnite, avec des produits anti-Apple à la clé

Epic Games en rajoute une couche. Le développeur de Fortnite, en guerre contre Apple suite à la disparition du jeu de l’App Store, organise un tournoi particulier ce 23 août.

Le tournoi #FreeFortnite permettra notamment de remporter des skins à l’effigie du personnage de la pub 1984, publiée par Epic Games afin de moquer Apple, ou des chapeaux “#FreeFortnite”. Mais également des appareils comme une Nintendo Switch, une Xbox One X, une PlayStation 4 Pro, un OnePlus 8, une tablette Galaxy Tab S7 ou un ordinateur portable Alienware. Soit des machines sur lesquelles Fortnite est encore présent.

Derrière ce pied de nez à Apple, Epic Games rappelle que la prochaine saison du jeu ne sera pas accessible aux joueurs sur iOS. “Si vous êtes bloqué sur iOS après le lancement du Chapitre 2 - Saison 4, la fête continue sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac et GeForce Now, ainsi que dans l'application Epic Games sur epicgames.com et dans le Samsung Galaxy Store”, explique le développeur sur son site.

Epic Games continue d’ailleurs de remercier les joueurs pour leur soutien : “À tous les joueurs et toutes les joueuses de Fortnite : merci de votre soutien et de votre aide pour avoir fait du jeu multiplateforme sur consoles, mobile, PC et Mac une réalité. Nous espérons qu'un jour, tout le monde pourra à nouveau faire équipe avec ses amis, quelle que soit leur plateforme.”