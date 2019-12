Fortnite organise son tournoi Winter Royale, avec 15 millions de dollars à la clé

Le jeu d'Epic Games a décidé de vous faire gagner de l'argent. Potentiellement beaucoup d'argent, si vous êtes doué.

Le tournoi, qui aura lieu du 20 au 22 décembre, permettra aux participants (par équipe de deux) de se partager une somme de 5 millions de dollars par jour, selon leur position dans le classement final. Et tout le monde peut s'inscrire !

Le Winter Royale fait son grand retour en 2019 ! Trois tournois en duo différents répartis sur trois jours en décembre avec 5 millions de dollars de cashprize par jour.

"Dans chaque région de serveur, les tournois en duo seront séparés selon la plateforme. Ces compétitions seront ouvertes à tous. La présentation de l'événement dans le jeu et le règlement seront bientôt disponibles pour plus d'informations", précise l'éditeur sur son site web.

Epic Games fera donc en sorte que les joueurs soient séparés en fonction de leur plateforme (PC contre PC, mobiles contre mobiles et consoles contre consoles) afin d'équilibrer au mieux les parties. Aussi, chaque duo sera réparti géographiquement (Europe, Amérique du Nord est et ouest, Brésil, Moyen-Orient, Asie et Océanie).

À titre de comparaison, Epic Games offrait 40 millions de dollars lors de sa première Coupe du Monde de Fortnite. Quant à l'édition 2018 du Winter Royale, elle avait permis au joueur français Skite de remporter 75 000 dollars sur le million mis en jeu.

Avec un cashprize 15 fois plus élevé cette année, les chances de gains augmentent considérablement donc on vous conseille de surveiller les annonces du studio afin de vous inscrire.