Fortnite : les véhicules arrivent ce mercredi

La version 13.40 qui sera proposée demain reste encore très secrète. Trois véhicules ont été partagés : la Whiplash, le Mudflap et la Islander Prevalent. Ce qui promet de jolies séquences de courses-poursuites et surtout un moyen plus simple et plus rapide de parcourir l’ile.

À noter que le développeur Epic Games a indiqué que des voitures de police ne seront pas présentes, suite aux protestations en soutien au mouvement Black Live Matters.