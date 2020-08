Fortnite : le prix des iPhone avec le jeu préinstallé s’envole

© Photo by Joshua Hoehne on Unsplash

Epic Games, en guerre contre Apple et Google, proposera prochainement une nouvelle version physique de son célèbre Battle Royale, compatible PlayStation 4, Xbox One, Switch ainsi que PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais sur mobile, c’est une autre histoire.

En effet, le jeu est toujours absent de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google. Et s’il est possible d’installer Fortnite sur Android en contournant le Play Store, il est difficile, voire illégal, de le faire sur iPhone. C’est pourquoi des petits malins ont décidé de mettre en vente sur eBay des iPhone avec le jeu préinstallé. Plusieurs annonces, en provenance d’Italie, des États-Unis ou d’Angleterre, proposent plusieurs modèles d’iPhone (XS, 11, 11 Pro Max) avec le Battle Royale déjà installé, et ce à des prix hallucinants : 1500 euros pour un iPhone X 64 Go, 2700 euros pour un iPhone 11 64 Go, ou encore 1329 euros pour un iPhone XS.

