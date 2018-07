Fortnite : Le jeu d’Epic Games passe le cap du milliard de dollars de chiffre d’affaires

Ce n’était qu’une question de temps avant que Fortnite, le jeu dont tout le monde parle, dépasse le milliard de dollars de chiffre d’affaires. Un cap qui n’a rien d’anodin, sachant que le jeu est gratuit.

Le jeu le plus diffusé et le plus regardé sur Twitch (575 millions d’heures cumulées) continue d’enchaîner les records. Après avoir dépassé les 100 millions de dollars de recettes après 90 jours de présence sur l’App Store d’Apple, les recettes de Fortnite se comptent désormais en milliard, sur toutes les plateformes confondues.

Selon un rapport de SuperData, le jeu présent sur Xbox, PlayStation, Switch, PC et iOS (avant une arrivée très attendue sur Android) bénéficie de son aspect free-to-play, d’une courbe d’apprentissage aisée et de l’intérêt de nombreuses célébrités (notamment le rappeur Drake). Quant aux achats proposés dans le jeu (et qui sont à l’origine de ce fameux milliard de dollars de recettes), ils n’affectent en rien le gameplay, ce qui met tout le monde sur un même pied d’égalité.

Autant de facteurs qui font du mode Battle Royale de Fortnite (pour rappel : 100 jours, une carte, un joueur ou une seule équipe survivra) une idée brillante et lucrative. Pour l’instant, le seul concurrent de Fortnite reste PUGB (PlayerUnknown’s Battlegrounds, à l’origine de ce mode Battle Royale), mais d’autres franchises s’y intéressent. Cette année, Battlefield ou encore Call of Duty devraient proposer leur version. Autant dire qu’on n’a pas fini d’entendre parler de ce mode de jeu.