Fortnite : Le crossplay se complique entre les différentes consoles

Depuis l'arrivée du patch 8.10, les joueurs sur Switch ne peuvent plus affronter des joueurs sur PS4 ou Xbox One. On vous explique pourquoi.

Le matchmaking du célèbre Battle Royale d'Epic Games connait quelques changements. Depuis cette semaine, les joueurs préférant la console de Nintendo ne pourront affronter que des joueurs sur iOS et Android. Avant l'arrivée de ce patch, le crossplay entre les différentes plateformes n'était pas aussi restreint.

Epic Games justifie sa décision en expliquant que la manoeuvre a pour but d'améliorer l'expérience des joueurs privilégiant les mobiles ou la Switch. En effet, sur ces deux plateformes, le framerate du jeu plafonne à 30 images par secondes, contre 60 sur PlayStation 4 et Xbox One. "En moyenne, nous pensons que cela donnera lieu à une expérience de jeu par partie supérieure sur mobile et Switch", peut-on lire dans la note de patch publiée sur le site du développeur.

Évidemment, ces changements ne sont pas sans conséquence. Selon certains joueurs, cela risque de créer un déséquilibre entre les joueurs sur smartphone et les joueurs Switch, qui ont l'avantage de disposer de sticks analogiques et donc d'une meilleure jouabilité.

Epic Games poursuit sa justification de la sorte : "Ces changements viennent du fait que nous souhaitons optimiser les capacités d'accueil sur des créneaux horaires plus larges, tout en pouvant disposer de davantage de centres de données." En d'autres termes, peu importe les plateformes, plus il y aura de joueurs, plus le matchmaking sera rapide.

À noter que les joueurs Switch pourront toujours faire équipe avec des joueurs PS4 et Xbox One en acceptant une invitation. Enfin, le studio indique que "les joueurs n'acceptant pas le jeu multiplateforme seront restreints au mode Créatif et au Terrain du jeu."

Pour retrouver l'intégralité des modifications apportées par ce patch 8.10, rendez-vous à cette adresse.