Fortnite lance une collection signée Balenciaga

Le célèbre battle royale s’associe à Balenciaga pour proposer des tenus virtuelles, mais également une collection physique.

Rien n’arrête Balenciaga

Rappelez-vous en juin dernier, la marque lançait une collection PlayStation 5, comprenant des t-shirts et des hoodies vendus plus cher que la console next-gen de Sony (soit entre 675 et 875 euros selon les pièces, pour les plus curieux).

Quelques mois plus tard, Balenciaga s’associe une fois de plus au monde du jeu vidéo avec des tenus et accessoires à débloquer au sein du battle royale d’Epic Games. Tous les objets sont d’ores et déjà disponibles, et vous trouverez entre autres des sweats à capuche, des sacs à dos, un planeur et même des pioches inspirées des célèbres sneakers de la marque.

Une boutique Balenciaga virtuelle est également disponible dans le mode Étrange époque, disponible jusqu’au 28 septembre. " Retrouvez vos amis bien sapés eux aussi, changez d'apparence grâce aux cabines d'essayage et mettez même la main sur les tenues de la Ligne Balenciaga directement depuis l'accueil !Et ce n'est pas tout, car vous remarquerez sans doute la présence de panneaux d'affichage représentant d'autres joueurs. Peut-être en ferez-vous même partie... ", explique le développeur.

Enfin, sachez qu’une collection physique Fortnite x Balenciaga est disponible sur le site de la marque. On y retrouve des Tshirts à 365 euros, des casquettes à 295 euros, des hoodies à 565 euros, des pulls à 895 euros et des vestes à 990 euros....