Fortnite lance le Club, sa formule d’abonnement

Si vous êtes un fan absolu du battle royale d’Epic Games, le développeur a pensé à vous et lance le Club, une formule d’abonnement à 11,99 euros par mois.

À l’occasion du lancement du Club le 2 décembre, le jeu introduira Galaxia (illustrée ci-dessus), et les abonnés obtiendront en exclusivité “sa toute nouvelle tenue et son style additionnel, ainsi que la pioche Lamacorne cosmique et l'accessoire de dos Monde fracturé.”

L’abonnement peut être acheté depuis l’écran d’achat de la boutique d’objets, ou du Battle Pass, et peut être annulé à tout moment. Attention cependant, le Club est quelque peu limité selon les plateformes.

Concernant les V-Bucks, Epic Games explique que “les V-bucks achetés sur PlayStation ou Nintendo Switch ne peuvent pas être dépensés sur d'autres plateformes. En revanche, tout contenu de Fortnite que vous achetez avec des V-bucks sera disponible sur n'importe quel appareil associé à votre compte Fortnite, peu importe celui sur lequel le contenu a été acheté.”

Concernant l’abonnement en tant que tel, celui-ci n'est pas transférable. Epic Games conseille donc de “sélectionner votre plateforme de préférence (Xbox, PlayStation, Switch, etc.) avec soin lorsque vous achetez un abonnement.” De même, vous devrez vous connecter chaque mois de votre période d'abonnement sur la plateforme principale pour obtenir le contenu prévu par votre abonnement.

Enfin, pour tous ceux qui ont déjà acheté le Passe de combat, Epic Games vous remboursera 950 V-bucks sur votre compte.