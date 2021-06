Fortnite : la saison 7 fait la part belle aux aliens

Au-delà la bataille contre l’armée extraterrestre qui envahit l’île, vous retrouverez deux héros bien connus des geeks : Superman et Rick Sanchez (Rick & Morty).

Et comme d’habitude, tout le gratin de la pop culture s’est réuni pour célébrer la nouvelle saison... et accessoirement faire vendre de nouveaux pass de combat.

Le battle royale d’Epic Games lance sa saison 7, et fait le plein d’invités.

Le chapitre, baptisé " Invasion ", est déjà disponible. Tout comme le pass de combat. Et pour défendre l’île, c’est sur Android, PC, PlayStation, Xbox et Switch que sa ce passe. Fortnite n’étant toujours pas disponible sur iOS suite à la bataille juridique qui oppose Epic Games et Apple.