Fortnite : la saison 5 est lancée

Le nouvel événement du jeu culte est enfin disponible. Et une fois encore, ça va tout changer. Voici les modifications majeures et la bande-annonce de cette cinquième saison.

Au programme : l’apparition de drakkars, de statues antiques et l’arrivée d’une voiturette tout-terrain. Et qui dit nouvelle saison dit passe de combat, avec plus de 100 récompenses et 100 paliers à atteindre. La saison 5 se terminera en septembre.

Retrouvez ci-dessous les quelques modifications apportées au jeu. Pour la longue, très longue liste complète, rendez-vous sur le site de Epic Games.