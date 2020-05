Fortnite : la nouvelle saison est une fois de plus repoussée

Attendue initialement pour le 30 avril 2020, la troisième saison du deuxième chapitre du célèbre Battle Royale continue de se faire attendre.

Epic Games avait déjà repoussé une première fois la saison au 4 juin 2020, mais les joueurs devront faire preuve d’un peu plus de patience. En effet, la troisième saison ne sera disponible qu’à partir du 11 juin 2020.

Afin de nous assurer que tout soit prêt pour le lancement du Chapitre 2 - Saison 3, nous prolongeons la saison 2 d'une semaine. La nouvelle date de lancement de la saison 3 est le jeudi 11 juin.

Epic Games conseille aux joueurs de profiter de ce délai supplémentaire pour améliorer le passe de combat en relevant tous les défis et “verrouiller vos choix d'apparence pour Brutus, TNTina, Miaousclé, Skye, Midas et Maya.” L’éditeur explique également qu’il est encore temps “de mener à bien les défis Domination locale et Assaut de l'Agence récemment ajoutés.”

Enfin, le samedi 6 juin à 20 heures, Fortnite accueillera un événement unique de fin de saison, intitulé “Le Dispositif”. Epic Games précise que les places sont limitées, et qu’il vaut mieux se connecter 30 minutes en avance pour être certain de pouvoir y assister.