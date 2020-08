Fortnite : la guerre entre Epic Games et Apple s’intensifie

Apple menace désormais de bannir Epic Games de son écosystème, l’empêchant de la sorte de publier la moindre application, que ce soit sur iOS, iPadOS, ou macOS. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Epic Games et pour de nombreux développeurs de jeux vidéo.

Petit rappel des faits

L’affaire, qui oppose Epic Games, le studio derrière le célèbre Battle Royale Fortnite, à Apple et Google, est devenu en quelques jours le feuilleton de l’été.

Tout a commencé en fin de semaine dernière, lorsqu’Apple a supprimé Fortnite de son App Store. La raison ? Une mise à jour pas si discrète d’Epic Games, qui en plus d’offrir la possibilité aux joueurs d’acheter des V-Bucks (la monnaie virtuelle du jeu) directement via l’App Store, proposait comme nouveauté de les acheter à un prix réduit via le site de l’éditeur et d’y être redirigé en un clic.

La différence entre ces deux options ? La “taxe” Apple, qui s’élève à 30% et que la marque à la pomme empoche lorsque la transaction est effectuée via sa boutique. En renvoyant les joueurs vers son site, Epic Games a donc tenté de contourner cette commission, ce qui est formellement interdit par le règlement de l’App Store.

Évidemment, la réponse d’Apple ne s’est pas fait attendre :

Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n'a pas été examinée ou approuvée par Apple et ils l'ont fait avec l'intention expresse de violer les directives de l'App Store concernant les paiements via l'application qui s'appliquent à chaque développeur qui vend des biens ou services numériques. Epic a des applications sur l'App Store depuis une décennie et a bénéficié de l'écosystème de l'App Store - y compris ses outils, qu'Apple fournit à tous les développeurs. Epic a librement accepté les conditions et les directives de l'App Store et nous sommes heureux qu'ils aient développé une entreprise aussi prospère sur l'App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les amènent désormais à faire pression pour un arrangement spécial ne change rien au fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs.

La guerre est déclarée

Epic Games de son côté, conteste la décision et fait appel aux joueurs pour faire pression sur Apple (notamment avec le hashtag #FreeFortnite). Car plutôt que d’accepter le règlement d’Apple, comme le font à contrecœur Netflix, Amazon ou encore Spotify (qui ne proposent pas d’abonnements ou d’achats via l’App Store, ou alors à un tarif plus élevé afin de prendre en compte les 30%), Epic Games se place immédiatement en victime, n’hésitant pas à attaquer Apple en justice et à ridiculiser l’entreprise via un spot publicitaire.

En effet, Epic, qui avait préparé son coup, dévoile dans la foulée une publicité qui copie le célèbre spot “1984” d’Apple.