Fortnite fera son retour, de façon détournée, sur iOS

Le battle royale d’Epic Games, qui a été éjecté de l’App Store par Apple, sera jouable directement dans le navigateur Safari.

Merci Nvidia

Comme on vous l’annonçait en novembre 2020, Fortnite sera bel et bien de retour sur iOS via le service GeForce Now, proposé par Nvidia. Pour rappel, ce service permet de profiter d’un “ordinateur” virtuel sur lequel l’abonné peut installer les jeux pour PC qu’il souhaite, notamment depuis des boutiques comme l’Epic Games Store ou Steam.

Le service, qui ne dispose pas de sa propre application sur l’App Store (le règlement d’Apple stipule que chaque jeu proposé par un service de cloud gaming doit être ajouté individuellement sur la boutique d’application), peut néanmoins passer par le navigateur Safari, comme le fait déjà Google Stadia.

C’est donc via ce moyen détourné que le battle royale fait son grand retour sur iOS, dans une version bêta (l’inscription se fait par ici). Cette phase de teste aura pour but de “tester la capacité de nos serveurs, la diffusion des graphismes et les performances des nouvelles commandes tactiles.”

Du côté de Nvidia, on explique travailler “aux côtés de l’équipe d’Epic Games pour développer une expérience que tous les joueurs Fortnite et les membres GeForce NOW apprécieront. La bêta fermée sera limitée dans le temps, mais nous n’avons pas de calendrier précis sur sa durée.”