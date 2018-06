Fortnite et Dragon Ball FighterZ pourraient débarquer sur la Switch - © Tous droits réservés

À côté du logo de Mario Tennis Aces, qui débarquera le 22 juin prochain, on retrouve également l’inévitable FIFA 19, Paladins, Starlink : Battle for Atlas et Killer Queen Black, un jeu d’arcade rétro jouable à 10 et très populaire de l’autre côté de l’atlantique.

Quoi qu’il en soit, on en saura plus le 12 juin, date à laquelle Nintendo fera sa traditionnelle conférence vidéo. D’autres jeux déjà annoncés seront présentés, notamment le très attendu Super Smash Bros. Switch.