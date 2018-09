Fortnite est à nouveau fluide sur iOS - © Tous droits réservés

Fortnite est disponible sur iOS depuis le mois de mars et a rapporté à Epic Games près de 100 millions de dollars en 90 jours seulement. Au total, sur l’ensemble des plateformes (Fortnite est disponible sur Switch, PS4, PC, Mac, Xbox one et Android), le jeu a rapporté 1 milliard de dollars à ses créateurs. Enfin, sur Android, le jeu a déjà été téléchargé plus de 15 millions de fois comme l’explique le développeur sur son blog : “Au cours des 21 premiers jours qui ont suivi le lancement de Fortnite sur Android, l’intérêt a été très vif, avec plus de 23 millions de joueurs entrant dans notre version bêta Android et plus de 15 millions de joueurs ayant installé notre APK. Alors que nous sommes dans une phase d’invitation seulement pour Android, notre conversion des joueurs invités à jouer est similaire à celle de la bêta iOS.”