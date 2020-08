Fortnite : Epic s’adresse aux joueurs sur iOS et macOS

Epic Games en rajoute une couche. Après le lancement de la saison 4 de son battle royale, l’éditeur a envoyé un email à tous les joueurs sur iPhone, iPad et Mac, afin de les informer de la situation.

Et comme depuis le début de l’affaire, Epic n’y va pas par quatre chemins : le grand méchant dans cette histoire, c’est Apple, et puis c’est tout.

“Apple a bloqué les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l’App Store et a indiqué mettre un terme à nos moyens de développement de Fortnite sur les appareils d’Apple. Par conséquent, la mise à jour de Fortnite Chapitre 2 - Saison 4 (14.00), n’est pas sortie sur iOS et macOS le 27 août.”

Epic Games précise qu’il est toutefois possible de jouer au contenu de la précédente saison, si le jeu a déjà été téléchargé avant le début de cette dispute entre les deux entreprises. Si c’est le cas, l’éditeur explique que les joueurs “devraient pouvoir continuer à jouer au contenu de la mise à jour 13.40 du Chapitre 2 - Saison 3.”

Petite remarque cependant : “Puisque le Passe de combat de la saison 3 a pris fin le 27 août, toute progression est désormais impossible, quelle que soit la plateforme.” Epic enfonce le clou en rappelant que les remboursements seront impossibles : “Malheureusement, Apple ne permet pas à Epic Games de rembourser directement les joueurs et impose aux joueurs de demander leur remboursement à Apple. Veuillez suivre ces instructions afin de demander un remboursement à Apple : https://support.apple.com/fr-fr/HT204084.”

Pour terminer son email, Epic se place une fois de plus en victime d’une décision pourtant prise en interne : “Apple restreint la concurrence afin de pouvoir percevoir 30% sur tous les paiements effectués par les consommateurs dans des applications telles que Fortnite, ce qui entraîne une augmentation des prix. Epic a voulu les réduire en proposant une option de paiement direct, mais Apple a bloqué Fortnite afin d'empêcher Epic de faire profiter les joueurs des réductions autorisées par cette méthode. Epic a décidé d'attaquer Apple en justice pour mettre un terme aux restrictions déloyales imposées sur les marchés en ligne des appareils mobiles. Les documents sont disponibles pour nos dépôts de plainte des 13 août, 17 août et 23 août. Apple a riposté en bloquant les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur les appareils iOS.”

Rappelons qu’à l’heure actuelle, la justice américaine a autorisé Apple à maintenir Fortnite hors de l’App Store, tant que l’application ne sera pas conforme au règlement de la marque à la pomme. La saison 4 de Fortnite pourrait donc être disponible sur l’App Store. Malheureusement, la balle est dans le camp d’Epic, qui continue d’attaquer Apple sans se soucier des joueurs.