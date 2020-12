Fortnite : Epic Games n’organisera pas de Coupe du Monde en 2021

Après avoir annulé l’édition 2020, Epic Games annonce que 2021 ne marquera pas le retour de la Coupe du Monde de Fortnite.

Le jeune Kyle “Bugha” Giersdorf, 16 ans, restera donc pour l’instant l’unique vainqueur de cette compétition. Lors de la première édition, qui a eu lieu en 2019, le joueur avait empoché la somme de 3 millions de dollars sur les 30 millions mis en jeu à travers différentes catégories.

“Nous ne savons quand il sera de nouveau possible d'organiser des événements mondiaux en physique”, expliquait le compte officiel @FortniteFR en avril dernier, “mais nous espérons pouvoir mettre en place une Fortnite World Cup en 2021, peut-être sous une forme différente.”

Mais depuis ce tweet, de nombreux pays ont été touchés par une deuxième vague de la pandémie de Covid-19 et le développeur a donc décidé de se contenter d’événements en ligne.

“Notre intention est d'organiser à nouveau des tournois mondiaux en personne, mais notre priorité pour un tel événement est la santé et la sécurité de nos joueurs et de notre personnel, “ explique Epic Games sur son site. “Avec tant de choses encore inconnues sur ce qui est pratique et sûr, nous ne prévoyons pas d'organiser d'événements en personne en 2021, y compris une Coupe du monde de Fortnite. Nous continuerons de proposer des compétitions en ligne tout au long de 2021 dans l'espoir que les événements physiques, sous une forme ou une autre, puissent revenir à un moment donné dans le futur.”

Pour l’instant, Epic Games ne proposera donc que compétition FNCS, soit la Fortnite Champion Series, qui se déroule intégralement en ligne. La FNCS du chapitre 2 - saison 5 débutera le 4 février 2021.