Fortnite : Epic Games détaille les améliorations sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S

Le battle royale ne manquera pas le lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, et promet même plusieurs améliorations techniques et visuelles.

Voici la liste des améliorations qui seront communes à la PlayStation 5 et la Xbox Series X :

Une résolution 4K à 60 ips

Une entrée plus rapide dans la partie

Une amélioration de l’écran partagée

Des effets visuels et physiques dynamiques

Pour ce dernier point, Epic Games explique que “l’herbe et les arbres réagissent aux explosions”, et qu’il sera également possible d’admirer “les simulations de fluide améliorées pour la fumée et les liquides et les nouveaux effets pour la tempête et les nuages.”

La PlayStation 5 bénéficiera de quelques améliorations supplémentaires, comme :

Le choix du mode de jeu préféré depuis l’écran d’accueil (“vous pouvez rejoindre directement le salon du Battle Royale avec le mode solo, duo ou section déjà sélectionné”)

Une immersion plus importante grâce à la manette Dualsense (“le retour haptique vous donne la sensation de tenir le pistolet-mitrailleur à silencieux ou le fusil de sniper au coup par coup dans vos propres mains. En plus de la compatibilité avec les vibrations classiques, nous avons intégré le retour haptique des gâchettes pour les armes à distance sur la nouvelle manette DualSense”)

Enfin, notez que le jeu sur Xbox Series S sera limité à du 1080p à 60 images par seconde, et ce peu importe le mode de jeu.