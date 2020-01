Fortnite Chapitre 2 : La nouvelle saison sera lancée le 20 février

Epic Games annonce que le célèbre Battle Royale changera de moteur de jeu, ce qui aura pour conséquence de repousser le début de la saison 2.

Le chapitre 2, qui avait introduit une nouvelle île, avait été lancé en octobre 2019. Et ce n'est que le 20 février, soit plus de quatre mois plus tard, que la suite sera enfin disponible pour l'ensemble des joueurs.

Cette longue attente est l'occasion pour le développeur de teaser du nouveau contenu, dans un article publié sur le blog officiel du jeu :

Du fait de l'ajout de la mise à jour 11.50, le lancement du Chapitre 2 - Saison 2 a été décalé au jeudi 20 février. Le Chapitre 2 - Saison 2 proposera ??? avec plusieurs ?????. Mais il est encore trop tôt pour vous révéler tous les secrets de la prochaine saison…

Epic Games revient également sur le changement de moteur du jeu, ce qui causera certainement des petits bugs : "À compter de la mise à jour 11.50, qui sera disponible début février, Fortnite passera au système physique Chaos de l'Unreal Engine. Au lancement, notre objectif est de faire en sorte que ce changement n'affecte pas l'expérience de jeu de Fortnite. Il y aura certainement quelques accrocs, alors nous allons commencer par des tests auprès d'un petit groupe de joueurs. Nous allons activement examiner les retours et procéder à des améliorations au fil du temps."

Enfin, Epic Games explique qu'avant le début de la saison 2, de nouveaux défis "Ultime effort" et un nouvel événement qui s'étalera sur deux semaines seront proposés aux joueurs.