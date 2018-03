Fortnite Battle Royale débarque sur Android et iOS dans une version complète et cross-play

C'est la surprise de cette fin de semaine pour tous les gamers. Le développeur Epic Games a en effet annoncé l'arrivée de son célèbre jeu de survie et de construction en multijoueurs sur smartphone, dans une version aussi complète que sur consoles et PC.

"Fortnite est le même jeu avec 100 joueurs que vous connaissez déjà sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Mac. Même gameplay, même carte, même contenu, mêmes mises à jour hebdomadaires." Voilà comment rassurer les joueurs, qui imaginaient sans doute une version au rabais du jeu d'Epic Games.

Il est vrai que les portages sur smartphones sont rarement aussi intéressants que sur consoles, mais dans le cas de Fortnite, c'est tout le contraire. Ou du moins on peut l'espérer, notamment grâce à la présence du cross-play, permettant d'affronter à la fois des joueurs PC, Mac, ou encore PlayStation 4. face à ces millions de joueurs, il vous faudra survivre le plus longtemps possible sur le champ de bataille, en récupérant toutes les armes et les munitions trouvées sur votre chemin. Comme sur consoles et PC, une fois mort, il faudra trouver une autre partie et tout recommencer à zéro.

Seule inconnue à l'heure actuelle : les graphismes. Aucune image du jeu tournant sur smartphones n'a pour l'instant été dévoilée. Le moteur graphique sera sans doute moins puissant, mais les derniers smartphones de Samsung, Google et Apple sont tout à fait capables de proposer des graphismes proches des versions consoles et PC. Pour être fixé, il faudra attendre lundi 12 mars, date à laquelle Epic Games proposera une version bêta sur iOS à quelques joueurs tirés au sort (pour s'inscrire, direction le site officiel, en cliquant ici). La version Android et quant à elle attendue dans les prochains mois.

Enfin, pour tous ceux qui joueront sur smartphones sans manette Bluetooth, la jouabilité sera forcément réduite. C'est pourquoi il sera possible de choisir ses adversaires, en n'affrontant pas des joueurs PS4, PC et Mac.