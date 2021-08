Fortnite : Ariana Grande sera à l’affiche du prochain concert

Évidemment, le concert, qui a pour but d’attirer de nouveaux joueurs, sera également l ’occasion de proposer des accessoires inédits à acheter, comme la tenue d’Ariana Grande, ainsi que son sac à dos “Piggy Smallz” . Des objets qui seront disponibles dès le 5 août. Enfin, de nouvelles quêtes seront proposées jusqu’au 8 août, et permettront de déverrouiller des récompenses en lien avec la chanteuse.

Attention, pensez à mettre à jour le jeu si vous souhaitez participer au concert. Celui-ci nécessitera la version 17.30, d’ores et déjà disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android et PC.