Fortnite : Apple contre-attaque, “Epic s’imagine en Robin des bois”

La firme de Cupertino est bien décidée à répondre aux nombreuses attaques d’Epic Games, les créateurs de Fortnite. Si le jeu est bel et bien absent de l’App Store depuis quelques semaines, cela n’empêche pas Apple de continuer son combat.

Epic Games, qui avait prévu son coup après avoir proposé un système de paiement alternatif au sein de la version iOS de son battle royale (avec procès à la clé et publicité moquant la marque à la pomme), ne s’attendait sans doute pas à ce qu’Apple demande des dommages et intérêts, pour “violation manifeste de contrat.”

En effet, l’entreprise californienne a ajouté une plainte au dossier, dans laquelle elle ne mâche pas ses mots :

“Bien qu'Epic s’imagine en Robin des bois du monde des affaires, il s'agit en réalité d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui veut simplement profiter gratuitement des incroyables services fournis par l’App Store. Les demandes de traitements spéciaux d'Epic et ses menaces de représailles ne peuvent pas être conciliées avec sa violation flagrante de contrat et ses propres pratiques commerciales, car l’entreprise engrange des milliards en prenant des commissions et en facturant aux consommateurs jusqu'à 99,99 $ pour des lots de V -Bucks (la monnaie virtuelle du jeu, ndr).

Pendant des années, Epic a profité de tout ce que l’App Store avait à offrir. L’entreprise a profité des outils, de la technologie, des logiciels, des opportunités de marketing et de la portée fournis par Apple pour pouvoir proposer des jeux comme Infinity Blade et Fortnite aux clients Apple du monde entier. Epic Games a apprécié les énormes ressources qu'Apple injecte dans son ‌App Store‌ pour innover constamment et créer de nouvelles opportunités pour les développeurs, ainsi que pour examiner et approuver chaque application, en gardant l’App Store‌ sûr et sécurisé pour les clients et les développeurs.

À chaque fois qu'Epic a lancé une nouvelle saison de Fortnite, Apple l'a mise en vedette en proposant des opérations de promotions gratuites et des tweets positifs, investissant au final plus de 500 millions dans le marketing et payant même pour un panneau publicitaire à Times Square. Avec le soutien d'Apple, et en l'espace de deux petites années, Fortnite est devenu une application iOS incontournable.”

Et Apple de terminer : “La conduite d'Epic menace l'existence même de l'écosystème iOS et sa formidable utilité pour les consommateurs. Epic a tiré le premier coup de feu dans ce litige, et sa conduite délibérée, effrontée et illégale ne peut pas être laissée sans réponse.”

Bref, on attend désormais la réponse d’Epic, qui ne devrait pas tarder. En effet, on n’a pas fini d’entendre parler de cette bataille d’ego et d’argent.