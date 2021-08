Fortnite accueille une exposition virtuelle consacrée à Martin Luther King

Commémorez la vie et l'œuvre de Martin Luther King dans une expérience interactive inédite, présentée par TIME Studios et créée par @YU7A16, @XWDFr, @Chasejackman1 et @@GQuanoe dans le mode Créatif. https://t.co/SHUMEbc1qU pic.twitter.com/WkptdNglxr