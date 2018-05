Fortnite a rapporté près de 300 millions de dollars en un seul mois

Le jeu gratuit d'Epic Games continue de battre tous les records, allant même jusqu'à doubler les sommes gagnées entre mars et avril.

296 millions de dollars rien qu'en avril. Voilà ce qu'a rapporté Fortnite à ses créateurs. Jamais un jeu gratuit n'avait remporté autant d'argent. Car oui, il est utile de le rappeler : Fortnite est entièrement gratuit. Sur PC, Mac, consoles, smartphones ou tablettes, tout le monde peut jouer sans dépenser le moindre euro.

C'est d'ailleurs là tout le génie d'Epic Games. Proposer gratuitement un jeu au plus grand nombre et ne vendre sur sa boutique que des objets qui n'affectent en rien le gameplay. Tout ce que vend Fornite n'est que cosmétique, comme des costumes ou des danses, permettant de personnaliser au maximum son personnage.

Et ça marche. Alors qu'en mars, Epic Games avait gagné 126 millions de dollars, dépassant par la même occasion son concurrent principal, Playerunknown’s Battlegrounds, en avril Fortnite s'offre même le luxe de remporter plus d'argent que la superproduction Avengers : Infinity War lors de son premier week-end dans les salles.

La sortie du jeu sur iOS la première semaine d'avril y est sans doute pour quelque chose. Selon la firme Sensor Tower, le jeu rapporterait plus d'un million de dollars par jour, uniquement sur mobile. Et chez Epic Games, on a de quoi sourire pendant un petit temps puisque le jeu n'est toujours pas disponible sur Android. Ce qui signifie que ces sommes devraient encore augmenter cet été, quand le jeu sera disponible pour tout le monde.

À noter qu'Epic Games se montre généreux avec ses joueurs puisque la première compétition officielle de Fortnite, qui débutera plus tard dans l'année, promet jusqu'à 100 millions de dollars de prix. De quoi susciter des envies et rester dans les jeux les plus streamés sur Twitch et YouTube.