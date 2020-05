Fortnite a passé le cap des 350 millions de joueurs

L’année dernière à la même période, le jeu comptait 250 millions de joueurs. Fortnite reste donc énormément populaire.

En avril, le Battle Royale d’Epic Games a d’ailleurs comptabilisé un total de 3,2 milliards d'heures de jeu. Un autre record a également été enregistré en avril : la présence de 12,3 millions de joueurs connectés simultanément pour le concert virtuel de Travis Scott. Au total, 22,7 millions de joueurs ont assisté à la performance du rappeur.

Pour célébrer ces excellents résultats, Epic Games annonce une “fête royale”, pour ce samedi 9 mai, à 3h du matin, heure belge. Les joueurs pourront retrouver les DJ Dillon Francis, Steve Aoki et deadmau5, “pour des sessions enchaînées en direct sur l'écran de la scène principale”.

L’événement aura lieu au sein du nouveau mode Fête Royale, où il n'y a ni armes, ni matériaux. Et les concerts ne seront pas la seule activité du jour : “Les spectacles de la scène principale ne sont qu'une partie des attractions proposées par la Fête royale. En effet, il s'agit d'un lieu évolutif et expérimental rempli de choses à faire et à explorer. Vous pouvez par exemple pratiquer votre vol en planeur dans un parcours aérien, faire des courses de bateaux ou encore mettre la main sur divers objets (dont le nouveau lanceur de peinture) sur la Place.”

Rendez-vous donc le 9 mai. Et si l’horaire ne vous convient pas, Epic Games annonce que le premier direct sera entièrement rediffusé le 9 mai de 20h à 21h.