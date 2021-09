Fornite ne sera pas de retour sur iOS avant plusieurs années

L’affaire qui oppose Apple et Epic Games continue de faire les gros titres. Et du côté des créateurs de Fortnite, ce n’est pas vraiment la fête.

Si la justice américaine a jugé qu’Apple violait bel et bien les principes du droit à la concurrence en empêchant les développeurs de proposer leur propre solution de paiement au sein de leur application, cela ne veut pas pour autant dire que Fortnite fera son grand retour sur l’App Store.

" Fortnite ne reviendra sur l'App Store que lorsqu'Epic pourra proposer un paiement intégré à l'application, qui puisse loyalement concurrencer la méthode d'Apple, en permettant à nos clients de faire des économies. Merci à ceux qui ont pris le temps et fait l'effort de se battre pour l'équité sur les plateformes numériques, et à la Cour pour avoir rapidement rendu une décision dans un cas si complexe ", déclarait pourtant Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games.

Sauf qu’entre temps, Apple a changé de discours, et annonce vouloir attendre la fin des procédures judiciaires (avec, notamment, les différents appels), pour autoriser le retour du jeu. Ce qui signifie que Fortnite pourrait revenir au plus tôt... en 2026.

Ce qui rend furieux Tim Sweeney : " Apple a menti. Apple a passé un an à dire au monde entier, au tribunal et à la presse qu'ils "autoriseraient le retour d'Epic sur l'App Store pourvu qu'ils acceptent de jouer selon les mêmes règles que tout le monde". Epic a accepté, et maintenant Apple abuse à nouveau de son pouvoir de monopole auprès d'un milliard d'utilisateurs. Apple nous a informés dans la nuit que Fornite serait blacklisté de son écosystème jusqu'à extinction des procédures en appel, un processus qui pourrait durer cinq ans. "

Bref, pour les fans de Fortnite, mieux vaut se tourner définitivement vers une autre plateforme.