Ford refuse d'affronter le Cybertruck de Tesla

Le défi, lancé par Ford, avait pourtant été accepté par Elon Musk, le PDG de Tesla.

Tout a commencé sur Twitter (comme souvent avec Elon Musk). Dans une courte vidéo, on y voit le Cybertruck de Tesla tracter sans aucun souci un F-150, un pick-up de Ford. Immédiatement, Sundeep Madra, vice-président de l'incubateur Ford X, avait répondu au tweet de Musk :

Hey @elonmusk, envoie-nous un cybertruck et on fera un test pour comparer ce qui est comparable.

Joueur, Elon Musk avait accepté l'offre... avant que Ford abandonne l'idée. Selon un porte-parole de l'entreprise, il ne s'agissait que d'une plaisanterie, rien de plus :

Le tweet de Sunny n'était qu'une simple blague pour prouver l'absurdité de la vidéo publiée par Tesla.

Le porte-parole a poursuivi son explication, en mettant les points sur les I : "Depuis 42 ans, avec notre pick-up le plus vendu aux États-Unis, nous nous sommes toujours efforcés de proposer à nos clients des pick-up de qualité, et peu importe ce qu'en dit ou ce que propose la concurrence. Nous attendons avec impatience l'arrivée de notre tout nouveau F-150 hybride l'année prochaine et de notre F-150 tout électrique dans quelques années."

La grande bataille des pick-up (et des égos) n'aura donc pas lieu...