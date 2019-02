Flickr retarde la limitation de son offre gratuite d'un mois

Le service de stockage et de partage de photo, créé en 2004, a connu plusieurs vies. Après un rachat par Yahoo en 2005 puis par Verizon en 2016, c’était au tour de SmugMug de mettre la main sur Flickr en avril 2018. Et la première décision du groupe fut de limiter les comptes gratuits.

MISE À JOUR - 7 Février 2019

Flickr a annoncé que la suppression des photos et des vidéos sur les comptes gratuits qui comptaient plus de 1000 fichiers est repoussée au 12 mars 2019. La suppression devait avoir lieu ce 5 février, mais face à la colère des utilisateurs, le service a décidé d'offrir un mois de sursis supplémentaire. Il faut dire que les serveurs de Flickr ont connu quelques difficultés, lorsque de nombreux abonnés ont tenté de télécharger leurs photos et vidéos afin d'éviter de les perdre à tous jamais.

C'est le Jour J. En effet, depuis ce 5 février 2019, l’offre gratuite se limite désormais à 1000 photos, alors qu’auparavant, Flickr offrait 1 TB de stockage gratuitement. Comme l’explique SmugMug, “Les services “gratuits” sont rarement véritablement gratuits pour les utilisateurs. Ceux-ci paient par le biais de leurs données ou de leur temps. Nous préférons un arrangement transparent.”

Si vous stockez plus de 1000 photos ou vidéos sur le service, vous ne pourrez plus uploader de clichés supplémentaires. Mais surtout, le contenu en trop sera supprimé, et seules les 1000 premières photo (en commençant par les plus anciennes) seront conservées. Flickr se veut malgré tout rassurant, en affirmant que seuls 3% des comptes inscrits sur la plateforme dépassent les 1000 photos.