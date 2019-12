Flickr lance un appel à l'aide pour assurer sa survie

Le service de partage et stockage de photos n'est toujours pas rentable.

Dans une lettre adressée aux fans, Don MacAskill, PDG de SmugMug, supplie les utilisateurs de souscrire à un abonnement payant afin de pouvoir poursuivre l'aventure.

SmugMug avait racheté Flickr en 2018. Le service de stockage et de partage de photo, créé en 2004, a connu plusieurs vies et plusieurs rachats. Dont Yahoo en 2005 puis Verizon en 2016

Lors du rachat, le PDG avait avoué qu'il ne savait pas vraiment comment gérer la plateforme : "Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. C'est un nouveau modèle pour moi. Cela peut paraître stupide qu'un PDG ne sache pas totalement ce qu'il va faire, mais nous n'avions pas non plus de plan établi pour SmugMug."

Aujourd'hui, Flickr risque de fermer ses portes pour de bons, faute d'utilisateurs payants. D'où l'appel à l'aide lancé par MacAskill. "Nous avons acheté Flickr parce que nous aimons les photographes, nous aimons la photographie et nous croyons que Flickr mérite non seulement de vivre, mais aussi de prospérer. Nous pensons que le monde est d'accord, et nous pensons que la communauté Flickr aussi. Mais nous ne pouvons pas continuer à l'exploiter à perte comme nous l'avons fait", explique-t-il.

Pour y parvenir, Flickr propose une réduction sur sa formule Pro. Les utilisateurs peuvent s'abonner pour 40 euros par an (soit 3,4 euros par mois), contre 6 euros par mois en temps normal. Quant à l'offre gratuite, elle reste évidemment limitée, comme l'a voulu le PDG lors du rachat.

En effet, l’offre gratuite se limite désormais à 1000 photos, alors qu’auparavant, Flickr offrait 1 TB de stockage gratuitement. Comme l’explique SmugMug, “Les services “gratuits” sont rarement véritablement gratuits pour les utilisateurs. Ceux-ci paient par le biais de leurs données ou de leur temps. Nous préférons un arrangement transparent.”

Reste à savoir si la lettre de Don MacAskill sera suffisante pour assurer la survie de Flickr. Ou si le combat face à Google Photos et Apple Photo est définitivement perdu...