Flash Player : Adobe publie une dernière mise à jour avant d’abandonner le lecteur

Le lecteur d’Adobe sera considéré “en fin de vie” après ce 31 décembre. D’ici là, l’entreprise publie une ultime mise à jour.

Lancé en 1996, le lecteur permettait notamment de lire des vidéos, mais surtout de visiter et concevoir des pages interactives. Avec l’évolution des standards du web, Flash perdait sans cesse de l’intérêt au fil des ans, pas aidé il faut le dire par Steve Jobs qui détestait Flash et n’avait pas souhaité le prendre en charge sur l’iPhone (ce qui, à l’époque, semblait impensable).

Adobe justifie sa décision d’arrêter de supporter Flash en expliquant que “des standards ouverts tels que HTML5, WebGL et WebAssembly n'ont cessé de gagner en maturité au fil des ans et font désormais office d'alternatives viables au contenu Flash. En outre, les principaux éditeurs de navigateurs intègrent ces standards ouverts dans leurs produits, ce qui dévalorise la plupart des autres modules externes (au nombre desquels Adobe Flash Player).”

À travers sa dernière mise à jour, Adobe a tenu à remercier les utilisateurs de longue date : “Nous voulons prendre un moment pour remercier tous nos clients et les développeurs qui ont utilisé et créé des contenus remarquables pour Flash Player au cours de ces deux dernières décennies. Nous sommes fiers que Flash ait joué un rôle crucial dans l'évolution des contenus Web avec des animations, des interactions de l'audio et de la vidéo.”

Flash recevra encore des mises à jour en Chine après le 31 décembre 2020. Mais dans le reste du monde, le support du Player sera abandonné. Enfin, passé cette date, “les pages de téléchargement de Flash Player seront supprimées du site d'Adobe et le contenu basé sur Flash ne pourra plus être exécuté dans Adobe Flash Player.”

Il est donc conseillé, si vous l’utilisez encore, de désinstaller Flash de votre ordinateur d’ici le premier janvier 2021.