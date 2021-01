Flash : comment désinstaller le plug-in et éviter les failles de sécurité

Si le célèbre plug-in d’Adobe continuera de fonctionner jusqu’au 12 janvier 2021, il est vivement conseillé de le désinstaller. En effet, l’entreprise américaine ne proposera plus de mises à jour. La présence de Flash sur votre ordinateur présente donc un risque de sécurité.

“ Dans la mesure où Adobe ne prendra plus en charge Flash Player après le 31 décembre 2020 et empêchera le contenu Flash de s'exécuter dans Flash Player à compter du 12 janvier 2021, nous recommandons vivement à tous les utilisateurs de désinstaller Flash Player au plus tôt afin de sécuriser leurs systèmes. ”, explique Adobe sur son site.

Pour y parvenir, sur Windows, il faudra :

Télécharger l'utilitaire de désinstallation (à cette adresse) Fermer vos navigateurs et tout autre programme utilisant Flash Lancer l’utilitaire de désinstallation Vérifier si l’installation est bien complète, en redémarrant votre ordinateur, puis en vérifiant la présence du plug-in sur votre machine à cette adresse (en cliquant sur “Check Now”)

Sur Mac, il faudra :

Déterminer votre version de macOS, en cliquant sur la pomme dans le coin supérieur gauche de votre écran Télécharger l'utilitaire de désinstallation correspondant à votre système d’opération (par ici pour macOS 10.4/10.5 et par ici pour macOS 10.6 et plus récent) Lancer l’utilitaire Vérifier si l’installation est bien complète, en redémarrant votre ordinateur, puis en vérifiant la présence du plug-in sur votre machine à cette adresse (en cliquant sur “Check Now”)

Et pour toutes autres questions, retrouvez la FAQ d’Adobe à cette adresse.