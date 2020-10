Fitbit Sense : la fonction ECG débarque en Belgique

La montre connectée, qui vient jouer sur le terrain de l’Apple Watch et de la Galaxy Watch 3 de Samsung, a obtenu les certifications nécessaires à l’activation de la fonction ECG eu Europe.

La montre est donc désormais capable, grâce à cette fonction électrocardiogramme, d’enregistrer le rythme et l’intensité des signaux électriques à l’origine des pulsations cardiaques, et ainsi d’évaluer votre rythme cardiaque et ses éventuelles irrégularités.

L’option est disponible dans 18 pays :