Fitbit proposera bientôt des montres connectées pour toute la famille

Avec trois nouvelles montres commercialisées dans les prochaines semaines, Fitbit s'intéresse à la santé de toute la famille. Certains de ces bracelets ont été conçus spécialement pour les enfants, d'autres pour les femmes ou les amateurs de running, chacun devrait y trouver son compte.

Fitbit Ace

Pour encourager les plus jeunes à faire du sport, Fitbit a conçu Fitbit Ace pour les enfants de plus de 8 ans. Avec l'aide d'un parent, l'enfant peut se fixer ses objectifs santé qui lui permettront de recevoir des récompenses et des stickers quand il les atteindra. L'application "Fitbit App: Kid View" a aussi été pensée pour que les enfants puissent visualiser leurs résultats, elle propose une entrée séparée pour les parents ("Parent View") pour que ces derniers puissent aussi suivre les progrès de leurs petits. L'enfant peut également défier ses amis disposant de la même application, il pourra recevoir aussi des rappels par vibration pour l'encourager à bouger. Cette montre permet en outre de suivre le sommeil de l'enfant. Proposée en bleu électrique ou violet, la montre Fitbit Ace offre aussi un choix de dix personnalisations amusantes du cadran.

On peut déjà précommander sa Fitbit Ace pour 99,95€ pour une livraison fin mai.

Fitbit Versa

La Fitbit Versa permet de suivre toutes ses statistiques de santé essentielles, à savoir la distance parcourue, le nombre de pas, les calories dépensées, les minutes actives ainsi que le suivi du rythme cardiaque pour se fixer des objectifs et suivre leur progression avec l'application Fitbit. Cette montre peut aussi être programmée en fonction de certaines activités sportives spécifiques comme le vélo, la natation ou le running, avec des entraînements personnalisés sur le cadran et du coaching pour chaque mouvement.

Versa est aussi utile lorsqu'on ne se dépense pas, elle permet de suivre ses cycles de sommeil et propose des exercices de respiration accompagnés pour réduire son stress et se ressourcer.

Fitbit a également pensé à inclure une fonctionnalité dédiée aux femmes ("Female Health") pour que la Versa permette à chacune de suivre et d'enregistrer ses données concernant ses règles et ses cycles. L'application permet de comparer ces données avec celles de sommeil, d'activité et de poids.

La Fitbit Versa est déjà proposée en précommande au prix de 199,95€ pour une livraison en avril.

Fitbit Ionic: Adidas Edition

La marque propose désormais une édition spéciale de son bracelet Fitbit Ionic, en partenariat avec adidas. La Fitbit Ionic: Adidas Edition comprend une nouvelle application exclusive, appelée Adidas Train, qui permet à ses utilisateurs d'accéder à des entraînements uniques pour améliorer leurs performance en course à pieds. Chaque séance est détaillée pas à pas pour améliorer les différents aspects du running tels que la vitesse, le type de foulée ou la puissance. La nouvelle smartwatch intégrera aussi un cadran Adidas spécifique et de nouvelles options d'accessoires.

La montre Fitbit Ionic: Adidas Edition coûte 349,95€ en précommande pour une livraison courant avril.



AFP