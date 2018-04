Firewatch débarque sur Nintendo Switch

Le jeu d'aventure narratif de Campo Santo aura droit à sa version Switch dans les prochains mois. Une sortie qui permet aux développeurs d'optimiser le jeu sur toutes les plateformes.

La console de Nintendo continue de faire revivre un catalogue de jeux indés appréciés des joueurs. Le dernier en date, Firewatch, est prévu pour cet été sur l'eShop. Ce premier jeu du studio Campo Santo plongeait le joueur dans une forêt du Wyoming lors de l'été 1989. On incarnait Henry, un garde-forestier, qui doit s'occuper de la forêt, tout en discutant avec Delilah, sa superviseuse, par talkie-walkie. Avec ses décors et son ambiance si particulière, Firewatch avait marqué les esprits, aussi bien du public que de la presse spécialisée.

Cette version sur Switch est une jolie occasion de (re)tenter l'expérience, d'autant plus qu'elle sera optimisée pour la console : "Nous savons à quoi ressemble un bon jeu de Switch, et nous voulons nous assurer que Firewatch en sera également un" expliquent les développeurs sur leur site. "Nous sommes chanceux de pouvoir continuer à investir et à soutenir un jeu qui est sorti il y a plus de deux ans, et nous sommes plus fiers de Firewatch que la plupart des choses que nous avons faites dans la vie. Nous voulons qu'il soit joué et apprécié par autant de personnes que possible".

Ce portage sera également l'occasion d'optimiser les versions déjà disponibles sur d'autres plateformes : "Les optimisations que nous réalisons pour Firewatch ne concernent pas que la Switch. Par la suite, nous avons également prévu de faire profiter toutes les autres plateformes des optimisations bas niveau et du nettoyage technique de la Switch. Ce qui veut dire que si tout se passe bien, nous verrons des améliorations techniques sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Mac et PC".