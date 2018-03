Firefox vous protège de Facebook avec une nouvelle extension

Concrètement, à chaque connexion sur Facebook, vous partagez malgré vous des informations concernant vos habitudes sur le web. En effet, chaque like ou bouton de partage disponibles sur une grosse majorité de sites web sont autant de moyens pour Facebook d'en savoir plus sur vous, et par conséquent de mieux vous cibler publicitairement.

D'où l'idée de ce module, qui place littéralement Facebook en quarantaine, dans un onglet spécial de couleur bleue. Après son installation, il supprimera tous les cookies liés à Facebook, et placera les nouveaux cookies créés par le réseau social à l'abri des autres cookies. Cela ne signifie pas pour autant que Facebook n'enregistrera pas tous vos faits et gestes sur son site, loin de là. Mais les données récoltées sur d'autres sites ne seront plus partagées. À noter que les boutons "J'aime" ou les modules de commentaires Facebook présents un peu partout sur internet ne seront plus disponibles, et que les modules de connexion utilisant Facebook peuvent rencontrer quelques problèmes.

Après avoir bloqué les publicités et les mouchards dans son mode de navigation privé, Firefox surfe donc plus que jamais sur la vague de la sécurité et de la vie privée. Son extension, disponible gratuitement par ici, est en tout cas un premier pas dans la bonne direction pour les plus frileux qui ne peuvent se passer de Facebook.