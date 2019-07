Firefox va bientôt pouvoir vous prévenir si vos mots de passe ont été piratés

Le navigateur Web Firefox devrait prochainement être doté d'une nouvelle fonctionnalité permettant de savoir si des données personnelles (e-mail, mots de passe, adresse, etc.) ont été piratées, selon le site Bleeping Computer.

Il s'agit en fait pour les équipes de Firefox d'intégrer directement au navigateur la technologie issue de son service Monitor, lequel indique déjà pour chaque adresse e-mail le nombre de fois où celle-ci apparaît dans des fuites de données recensées. Le service dispose en outre d'un système d'alerte en cas de nouvelle fuite relative à un e-mail en particulier. L'idée est aussi de prévenir lorsqu'un site ou service visité a récemment été victime d'une fuite de données.

Ce service sera intégré à Firefox 70 (la version actuelle est la 68). En réalité, Firefox Monitor reprend la base de données du site Have I Been a Pwned ("est-ce que je me suis fait avoir ?" en français), avec lequel Mozilla collabore désormais. Ce site recense plusieurs centaines de millions de mots de passe rendus publics à l'insu de leurs utilisateurs via de nombreuses fuites connues.

Le projet de la fondation Mozilla n'est donc pas nouveau, mais son intégration directe à son navigateur Web serait imminente, Firefox 70 devant être déployé durant l'automne 2019.