Finalement, le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita ne fermera pas ses portes

Sony reconnaît que la fermeture de la boutique, annoncée pour cet été, était “une mauvaise décision”.

Marche arrière

Malgré la confirmation du 30 mars dernier, la version PlayStation 3 et PS Vita du PlayStation Store restera donc bel et bien ouverte.

Lire aussi : Sony confirme la fermeture du PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP

“Lorsque nous avons décidé de mettre fin aux achats sur PS3 et PS Vita, nous nous basions sur un certain nombre de facteurs, notamment les défis inhérents au fait d’offrir une assistance pour des appareils plus anciens et la possibilité de concentrer nos ressources sur les appareils plus récents sur lesquels la majorité de nos utilisateurs jouent”, explique Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment. “Nous avons constaté que nombre d’entre vous souhaitaient pouvoir continuer d’acheter des classiques sur PS3 et PS Vita. Je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution.”

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires d’une PSP

Lors de l’annonce du 30 mars, trois boutiques étaient concernées par cette fermeture : la PS3, la PS Vita et la PSP. Malheureusement pour cette derniere, Sony ne rétropédale pas : le PlayStation Store “disparaîtra bien de la PSP le 2 juillet 2021, comme prévu”, confirme Jim Ryan.

Lire aussi : PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en avril 2021

Évidemment, la fermeture du Store ne signifie pas que votre bibliothèque numérique disparaîtra. Vous pourrez toujours retélécharger vos jeux achetés précédemment et y jouer; accéder au contenu vidéo/multimédia acheté précédemment; utiliser des codes d'activation du service pour des jeux et l'abonnement à PlayStation Plus; et retélécharger les jeux obtenus dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus et y jouer (à condition que vous soyez toujours abonné).