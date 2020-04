Films et séries : petit tour d’horizon des services de streaming disponibles en Belgique

À ses côtés, on retrouve des offres toutes aussi intéressantes, comme Amazon Prime Video , qui dispose d’un catalogue de spectacles d’humour français, mais également de productions maison, moins connues que les créations Netflix malgré leur qualité (citons notamment la récente série Tales from the Loop, The Boys et l’excellente et trop courte série Fleabag , ou Wonderstruck et The Report du côté des films). Prime Video coûte 5,99 euros par mois ou 49 euros par an et est accessible à la fois sur smartphone, tablettes, Apple TV et Google Chromecast.

Plus récent, et donc disposant logiquement d’un catalogue moins fourni, on retrouve Apple TV+, la plateforme de streaming d’Apple. Au programme, des séries comme The Morning Show, avec Jennifer Aniston et Steve Carrell, l’anthologie Little America ou le thriller Servant produit par M. Night Shyamalan. Apple TV+ est disponible sur une multitude d’appareils (la liste complète est à retrouver par ici) et n’est donc pas limité aux produits Apple. Quant au prix, il est de 7,99 euros par mois après une période d’essai de 7 jours. De plus, Apple offre un an d’abonnement à l’achat d’un nouveau produit (iPhone, iPad, Mac, etc.).

YouTube Premium

Enfin, pour en terminer avec les géants de la tech, citons YouTube Premium, une offre payante qui propose une lecture sans publicité (et sans que l’application YouTube doive absolument rester en avant-plan sur mobile), mais également YouTube Music Premium et YouTube Originals. Soit une sélection correcte de programmes créés spécifiquement pour la plateforme vidéo de Google. On y retrouve notamment des séries françaises comme Groom, du Studio Bagel, le thriller Impulse ou la série documentaire The Age of A.I. présentée par Robert Downey Jr. À noter que certaines de ces séries proposent les premiers épisodes gratuitement. YouTube Premium coûte 11,99 euros par mois, après une période d’essai d’un mois.

Parmi les autres offres disponibles chez nous, n’oublions pas des plateformes plus petites, mais qui proposent du contenu qu’on ne retrouve pas toujours ailleurs :