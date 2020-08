FIFA 21 : Découvrez les premières images du gameplay

Pour le reste, le jeu, qui sortira sur PS4, Xbox One et PC le 9 octobre prochain, proposera également

: “FIFA 21 vous récompense pour votre créativité et votre maîtrise partout sur le terrain. Créez-vous plus d’occasions de but que jamais avec les tout nouveaux systèmes offensifs dynamiques mis au service de la jouabilité FIFA la plus intelligente à ce jour.” Un mode carrière revu : “Les innovations renforceront la richesse et la profondeur des matchs, des transferts et de l’entraînement afin de vous donner encore plus de maîtrise pour faire triompher votre équipe. Découvrez une nouvelle façon de vivre votre saison avec la nouvelle Simulation interactive des matchs. Entrez sur le terrain à n’importe quel moment pour influer sur le cours du match ou intervenez simplement dans les moments forts comme sur les pénaltys et les coups francs pour changer l’issue d’une rencontre. Suivez le cours des matchs et procédez à des changements directement depuis la simulation en fonction des stats de la rencontre, des performances de vos joueurs et de leur condition physique.”

Enfin, on apprend que FIFA 21, avec ses 30 championnats officiels, plus de 700 équipes et plus de 17 000 vrais joueurs, devra se séparer de l’AS Roma. L’équipe deviendra le “Roma FC”, un nom inventé, tout comme le “Piemonte Calcio”, le faux nom de la Juventus, dont la licence officielle est absente du jeu depuis FIFA 20.