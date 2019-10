FIFA 20 a déjà séduit plus de 10 millions de joueurs en deux semaines

Le jeu, sorti le 27 septembre dernier, est un véritable succès. Et EA Sports n'hésite pas à le crier sur tous les toits.

Les chiffres publiés par Electronic Artsdonnent le tournis. Depuis sa sortie, plus de 10 millions de joueurs on essayé FIFA 20. Ensemble, ils ont joué à plus de 450 millions de matchs et marqué 1,2 milliard de goals. À titre de comparaison, FIFA 19 et FIFA 18 auraient réuni 45 millions de joueurs, entre mars 2018 et mars 2019.

Selon EA Sports, 5 millions d'avatars ont été créés au sein de FIFA 20. Quant aux terrains de rue préférés des joueurs, on retrouve Berlin, Rome, Lagos, Londres, Le Cap et Tokyo.