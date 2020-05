Fête des Mères : 5 idées cadeaux pour une maman connectée

© Photo by Alexander Dummer on Unsplash

Ce dimanche 10 mai, on célèbre toutes les mamans. Et si le confinement complique quelque peu la tâche, il est néanmoins possible de trouver en ligne un cadeau original qui lui fera plaisir. Voici cinq pistes qui devraient vous aider. Une lampe pour mieux dormir

6 images © Dodow

Pour éviter de trop penser au lit et essayer de s’endormir plus rapidement, pourquoi ne pas essayer le petit disque Dodow ? Une fois placé sur la table de nuit, ce robot de sommeil projette un anneau de lumière bleue sur le plafond, qui change lentement de dimension. En synchronisant la respiration au rythme de l'anneau, le robot aide à se détendre, et réduit les risques de tracas avant le coucher. Parfait pour toutes les mamans inquiètes. Le Dodow Sleep Aid est disponible dans de nombreuses enseignes, au prix de 49,80 euros. Un assistant connecté pour garder le contact

6 images © Google

Si les enceintes connectées sont pratiques pour écouter de la musique, des podcasts ou poser des questions aux assistants virtuels que sont Alexa ou Siri, il existe des versions avec écrans, à placer dans le salon ou la cuisine. C’est le cas du Nest Hub de Google (129 euros) ou de l’Echo Show d’Amazon (89,99 euros). À la fois cadre photo numérique, lecteur vidéo, point de contrôle d’une maison connectée et lecteur audio, ces assistants peuvent également faire office de webcam pour appeler en vidéo les enfants et les petits enfants. Un tracker d’activité

6 images © Fitbit

Pour adopter un mode de vie sain, atteindre ses objectifs et se dépasser, rien de tel qu’un tracker, qui compte à la fois le nombre de pas effectué en une journée, surveille le rythme cardiaque et peut également analyser les phases de sommeil. Dans le domaine, c’est le FitBit qui domine le marché. La nouvelle version en date de son tracker phare, le Charge 4, mesure l'intensité des efforts, intègre un GPS et peut également servir de moyen de payement sans contact grâce à l’option FitBit Pay. Le Charge 4 est vendu aux alentours de 150 euros. D’autres versions plus anciennes sont également disponibles, comme le Charge 3 ou la montre Versa 2, dotée d’un écran carré qui n’est pas sans rappeler celui de l’Apple Watch. Une liseuse électronique

6 images © Photo by Perfecto Capucine on Unsplash

Si votre maman aime la lecture, une bonne liseuse électronique est un achat indispensable, notamment pour les vacances. La Kindle d’Amazon est la plus populaire (de 79,99 euros à 249,99 euros selon les modèles), mais d’autres acteurs sont également présents sur le marché. Notamment Kobo (de 123 euros à 265 euros selon les modèles), qui s’associe à la Fnac pour proposer un large catalogue d’ebooks. Reste que le plus large catalogue d’ebooks est à retrouver sur Amazon. Un appareil photo instantané

6 images © Photo by eniko kis on Unsplash