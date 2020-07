Far Cry 6 fuite en ligne, deux jours avant la conférence d’Ubisoft

Comme on l’aperçoit sur le premier visuel partagé, Castillo sera interprété par l’acteur Giancarlo Esposito, bien connu des fans de la série Breaking Bad dans laquelle il incarnait l’inquiétant Gustavo Fring, le “patron” du fast-food Los Pollos Hermanos.

Selon les quelques captures d’écran circulant en ligne, on apprend que les joueurs incarneront Dani Rojas, un habitant de l’île de Yara, dirigée sans surprise par un dictateur (c’est Far Cry, après tout), baptisé Anton Castillo.

L’éditeur français ne surprendra personne quand il annoncer, ce dimanche lors de l’événement en ligne Ubisoft Forward, la suite de sa franchise Far Cry. En effet, le sixième volet vient de fuiter sur la version hongkongaise du PlayStation Store .

Évidemment, le rôle de Dani sera de libérer l’île, comme dans n’importe quel épisode de Far Cry. Une île qui sera d’ailleurs très grande, puisqu’on annonce la plus grande map de l’histoire de la franchise.

Selon le PlayStation Store hongkongais, le jeu est attendu sur PlayStation 4 pour le 18 février 2021, et la mise à jour vers la PlayStation 5 sera offerte. On devrait en apprendre plus ce dimanche 12 juillet à 21h, lors de l’événement Ubisoft Forward. Avec, qui sait, peut-être une première bande-annonce à la clé.